Erste Schätzungen: Fujikura veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Fujikura lädt voraussichtlich am 14.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 30,45 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Fujikura einen Gewinn von 19,35 JPY je Aktie eingefahren.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,55 Prozent auf 299,37 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 268,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

15 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 92,24 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 55,05 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1.156,29 Milliarden JPY, gegenüber 979,38 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at