Erste Schätzungen: FUJIMI informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

FUJIMI äußert sich voraussichtlich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 37,41 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 39,03 JPY je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 17,50 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,05 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 132,65 JPY, gegenüber 127,10 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 68,69 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 62,50 Milliarden JPY generiert wurden.

