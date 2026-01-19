FUJIMI Aktie
Erste Schätzungen: FUJIMI informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
FUJIMI äußert sich voraussichtlich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 37,41 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 39,03 JPY je Aktie erzielt worden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 17,50 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,05 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 132,65 JPY, gegenüber 127,10 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 68,69 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 62,50 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu FUJIMI INCShs
