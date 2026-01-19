FUJIMI Aktie

FUJIMI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895231 / ISIN: JP3820900003

19.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: FUJIMI informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

FUJIMI äußert sich voraussichtlich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 37,41 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 39,03 JPY je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 17,50 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,05 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 132,65 JPY, gegenüber 127,10 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 68,69 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 62,50 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
