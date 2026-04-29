Erste Schätzungen: FUJIMI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FUJIMI öffnet voraussichtlich am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 34,83 JPY. Im Vorjahresquartal waren 29,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent auf 18,14 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 139,26 JPY, gegenüber 127,10 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 69,55 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 62,50 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at