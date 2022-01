Erste Schätzungen: FUJIMORI KOGYO vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

FUJIMORI KOGYO präsentiert voraussichtlich am 09.02.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 78,60 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 85,54 JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 29,78 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 4,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,56 Milliarden JPY in den Büchern standen.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 374,95 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 382,43 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 121,75 Milliarden JPY, gegenüber 117,25 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

