Erste Schätzungen: Fujita Kanko gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fujita Kanko wird voraussichtlich am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 128,50 JPY. Im Vorjahresquartal waren 26,81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 19,35 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,77 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 203,60 JPY im Vergleich zu 154,19 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 84,50 Milliarden JPY, gegenüber 82,00 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at