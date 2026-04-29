Fujita Kanko Aktie
WKN: 869100 / ISIN: JP3816800001
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fujita Kanko gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Fujita Kanko wird voraussichtlich am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 128,50 JPY. Im Vorjahresquartal waren 26,81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 19,35 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,77 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 203,60 JPY im Vergleich zu 154,19 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 84,50 Milliarden JPY, gegenüber 82,00 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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