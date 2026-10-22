Fujita Kanko Aktie

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WKN: 869100 / ISIN: JP3816800001

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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Fujita Kanko präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fujita Kanko lässt sich voraussichtlich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Fujita Kanko die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 21,40 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Fujita Kanko 20,10 JPY je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Fujita Kanko in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 19,32 Milliarden JPY im Vergleich zu 18,69 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 216,95 JPY aus. Im Vorjahr waren 154,19 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 84,75 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 82,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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