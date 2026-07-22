Fujita Kanko Aktie
WKN: 869100 / ISIN: JP3816800001
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fujita Kanko veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Fujita Kanko wird voraussichtlich am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 32,60 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 47,91 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Fujita Kanko mit einem Umsatz von insgesamt 21,13 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,30 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 206,10 JPY, gegenüber 154,19 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 84,45 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 82,00 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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