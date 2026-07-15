Erste Schätzungen: Fujitsu legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fujitsu wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,41 JPY gegenüber 96,64 JPY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 750,57 Milliarden JPY – ein Plus von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fujitsu 749,86 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 176,24 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 254,83 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 3.527,55 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 3.502,97 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at