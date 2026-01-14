Erste Schätzungen: Fujitsu legt Quartalsergebnis vor

Fujitsu wird voraussichtlich am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 43,15 JPY je Aktie gegenüber 28,76 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 860,51 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 924,76 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 232,94 JPY im Vergleich zu 120,93 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 3.527,48 Milliarden JPY, gegenüber 3.550,12 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at