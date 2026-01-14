FUJITSU Aktie

WKN: 915946 / ISIN: US3595903044

14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: FUJITSU präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FUJITSU wird voraussichtlich am 29.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,276 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte FUJITSU ein EPS von 0,190 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll FUJITSU in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 5,52 Milliarden USD im Vergleich zu 6,07 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,49 USD im Vergleich zu 0,790 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 22,72 Milliarden USD, gegenüber 23,29 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Nachrichten zu FUJITSU LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs

Analysen zu FUJITSU LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex bewegt sich knapp im Minus. An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

