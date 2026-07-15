FUJITSU Aktie

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WKN: 915946 / ISIN: US3595903044

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15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: FUJITSU veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

FUJITSU äußert sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,103 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,670 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,69 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 9,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,19 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,10 USD, gegenüber 1,69 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 22,00 Milliarden USD im Vergleich zu 23,25 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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