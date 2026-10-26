Fukuoka Financial Group Aktie

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WKN DE: A0MMJH / ISIN: JP3805010000

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26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Fukuoka Financial Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fukuoka Financial Group wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 144,12 JPY gegenüber 109,72 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 31,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 87,48 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 128,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 580,90 JPY, gegenüber 451,99 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 335,41 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 618,70 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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