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23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Fukuoka Financial Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fukuoka Financial Group stellt voraussichtlich am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 118,66 JPY je Aktie gegenüber 120,78 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 36,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 124,11 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 79,33 Milliarden JPY aus.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 540,31 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 451,99 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 330,84 Milliarden JPY, gegenüber 618,70 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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