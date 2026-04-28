Erste Schätzungen: Fukuoka Financial Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Fukuoka Financial Group wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 85,85 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 42,37 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 60,30 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 38,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 70,52 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 114,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 456,55 JPY je Aktie, gegenüber 381,54 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 286,30 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 454,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at