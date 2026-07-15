Erste Schätzungen: Fulgent Genetics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fulgent Genetics wird voraussichtlich am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,460 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fulgent Genetics noch ein Verlust pro Aktie von -0,620 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Fulgent Genetics mit einem Umsatz von insgesamt 94,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,91 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,550 USD, gegenüber -1,970 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 352,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 322,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at