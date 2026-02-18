Erste Schätzungen: Full House Resorts präsentiert Quartalsergebnisse

Full House Resorts präsentiert in der voraussichtlich am 05.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Full House Resorts für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,235 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,350 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Full House Resorts 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 76,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Full House Resorts 73,0 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,019 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,160 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 303,1 Millionen USD, gegenüber 292,1 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at