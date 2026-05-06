Full Truck Alliance Company Aktie

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WKN DE: A3CSXZ / ISIN: US35969L1089

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06.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Full Truck Alliance Company legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Full Truck Alliance Company wird voraussichtlich am 21.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,895 CNY je Aktie gegenüber 0,160 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 2,74 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 371,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,54 CNY je Aktie, gegenüber 0,590 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 11,56 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 1,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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