Erste Schätzungen: Full Truck Alliance Company legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Full Truck Alliance Company äußert sich voraussichtlich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,32 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Full Truck Alliance Company einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie eingefahren.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 3,31 Milliarden CNY für Full Truck Alliance Company, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 469,2 Millionen USD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,75 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,590 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 12,48 Milliarden CNY, gegenüber 1,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net