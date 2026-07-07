Erste Schätzungen: Fulton Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fulton Financial wird voraussichtlich am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,411 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 22,45 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,530 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Fulton Financial in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 23,93 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 358,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 471,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,01 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,08 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,44 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,89 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at