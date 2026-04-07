Erste Schätzungen: Fulton Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fulton Financial wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,470 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 28,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 465,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Fulton Financial für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 334,1 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,08 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,44 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,89 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at