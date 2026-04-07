Fulton Financial Aktie

Fulton Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922244 / ISIN: US3602711000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Fulton Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fulton Financial wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,470 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 28,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 465,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Fulton Financial für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 334,1 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,08 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,44 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,89 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fulton Financial Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Fulton Financial Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fulton Financial Corp. 20,77 1,17% Fulton Financial Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX in Grün -- DAX wenig bewegt -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende freundlich. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen