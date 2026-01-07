Fulton Financial Aktie

Fulton Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922244 / ISIN: US3602711000

07.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Fulton Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fulton Financial lässt sich voraussichtlich am 21.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Fulton Financial die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,488 USD gegenüber 0,360 USD im Vorjahresquartal.

Fulton Financial soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 336,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 30,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 482,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,05 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,57 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,33 Milliarden USD, gegenüber 1,82 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Fulton Financial Corp. 19,59 -1,95% Fulton Financial Corp.

