Funk a Aktie

Funk a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H63G / ISIN: US3610081057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Funko A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Funko A wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,104 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 250,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Funko A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 250,7 Millionen USD aus.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,417 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 936,9 Millionen USD, gegenüber 908,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Funko Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Funko Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Funko Inc Registered Shs -A- 6,18 -0,74% Funko Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Stabilisierungsversuch -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich an einer Stabilisierung versuchen. Der deutsche Aktienmarkt wird vor dem Wochenende im Minus erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen