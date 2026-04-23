Funk a Aktie
WKN DE: A2H63G / ISIN: US3610081057
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23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Funko A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Funko A stellt voraussichtlich am 07.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Funko A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,337 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,520 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 188,6 Millionen USD – ein Minus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Funko A 190,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,193 USD, gegenüber -1,240 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 929,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 908,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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