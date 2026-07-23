Erste Schätzungen: Funko A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Funko A präsentiert voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,207 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Funko A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 201,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 193,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,87 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,057 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,240 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 931,7 Millionen USD, gegenüber 908,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at