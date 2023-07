Erste Schätzungen: Furukawa Electric legt Quartalsergebnis vor

Furukawa Electric präsentiert in der voraussichtlich am 03.08.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -6,160 JPY gegenüber 81,70 JPY im Vorjahresquartal.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 249,84 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 4,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 260,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 186,56 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 254,45 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1.075,02 Milliarden JPY, gegenüber 1.066,33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at