Erste Schätzungen: Futu A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Futu A wird voraussichtlich am 12.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 21,74 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,72 USD je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 6,03 Milliarden HKD betragen, verglichen mit 570,1 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 69,52 HKD, gegenüber 4,98 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 22,18 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,74 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at