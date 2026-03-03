03.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Fuyao group Glass Industries legt Quartalsergebnis vor

Fuyao group Glass Industries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 17.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,971 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fuyao group Glass Industries 0,770 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 12,79 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 16,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,94 Milliarden CNY in den Büchern standen.

27 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,68 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 2,87 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 46,21 Milliarden CNY, gegenüber 39,09 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

