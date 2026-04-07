Fuyao group Glass Industries Aktie

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WKN: 909732 / ISIN: CNE000000230

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07.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Fuyao group Glass Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fuyao group Glass Industries wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,776 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,780 CNY erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 11,09 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 11,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 9,91 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 21 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,03 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,57 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 21 Analysten auf durchschnittlich 52,86 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 45,57 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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