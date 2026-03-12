Erste Schätzungen: G-bits Network Technology (Xiamen) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

G-bits Network Technology (Xiamen) wird voraussichtlich am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 7,27 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 79,95 Prozent erhöht. Damals waren 4,04 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

G-bits Network Technology (Xiamen) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,59 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 81,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 877,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 23,51 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 13,15 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 6,16 Milliarden CNY, gegenüber 3,68 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at