Erste Schätzungen: G-bits Network Technology (Xiamen) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

G-bits Network Technology (Xiamen) öffnet voraussichtlich am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 6,64 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,02 CNY je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,69 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 22,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,38 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 26,62 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 24,90 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,58 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 6,18 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at