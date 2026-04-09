G-bits Network Technology Aktie
WKN DE: A2DUQB / ISIN: CNE100002GK7
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09.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: G-bits Network Technology (Xiamen) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
G-bits Network Technology (Xiamen) lädt voraussichtlich am 24.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 6,80 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,93 CNY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll G-bits Network Technology (Xiamen) in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,36 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,63 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,14 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 26,33 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 24,90 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,67 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,18 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
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