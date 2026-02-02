Erste Schätzungen: G5 Entertainment AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

G5 Entertainment AB veröffentlicht voraussichtlich am 17.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 1,45 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,29 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll G5 Entertainment AB 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 243,5 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 12,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte G5 Entertainment AB 279,3 Millionen SEK umsetzen können.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,38 SEK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 15,22 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 960,6 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,13 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at