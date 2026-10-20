G5 Entertainment AB Aktie
WKN DE: A0X93F / ISIN: SE0001824004
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: G5 Entertainment AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
G5 Entertainment AB wird voraussichtlich am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,954 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte G5 Entertainment AB ein EPS von 1,73 SEK je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll G5 Entertainment AB mit einem Umsatz von insgesamt 190,3 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 228,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 16,74 Prozent verringert.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,17 SEK je Aktie, gegenüber 3,87 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 784,9 Millionen SEK fest. Im Vorjahr waren noch 941,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu G5 Entertainment AB
|
06:21
|Erste Schätzungen: G5 Entertainment AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.08.26
|Ausblick: G5 Entertainment AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: G5 Entertainment AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: G5 Entertainment AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: G5 Entertainment AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu G5 Entertainment AB
Aktien in diesem Artikel
|G5 Entertainment AB
|5,91
|0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.