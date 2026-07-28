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G5 Entertainment AB Aktie

G5 Entertainment AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X93F / ISIN: SE0001824004

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: G5 Entertainment AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

G5 Entertainment AB veröffentlicht voraussichtlich am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,507 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren 0,880 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll G5 Entertainment AB 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 200,0 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 13,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte G5 Entertainment AB 231,6 Millionen SEK umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,95 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,87 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 827,3 Millionen SEK aus im Gegensatz zu 941,6 Millionen SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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