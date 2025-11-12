Gabather AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JGN2 / ISIN: SE0010869552
|
12.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Gabather Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Gabather Registered wird voraussichtlich am 27.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,000 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Gabather Registered noch -0,020 SEK je Aktie verloren.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 0,0 Millionen SEK aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen SEK in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,000 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,100 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 0,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
