Erste Schätzungen: Gabather Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Gabather Registered wird voraussichtlich am 27.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,000 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Gabather Registered noch -0,020 SEK je Aktie verloren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 0,0 Millionen SEK aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,000 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,100 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 0,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

