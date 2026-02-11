Erste Schätzungen: Gabather Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Gabather Registered veröffentlicht voraussichtlich am 26.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,000 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Gabather Registered noch -0,020 SEK je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll Gabather Registered mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst . Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,000 SEK, gegenüber -0,100 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 0,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 0,0 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at