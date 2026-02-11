Gabather AB Registered Shs Aktie

Gabather AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JGN2 / ISIN: SE0010869552

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Gabather Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Gabather Registered veröffentlicht voraussichtlich am 26.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,000 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Gabather Registered noch -0,020 SEK je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll Gabather Registered mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst . Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,000 SEK, gegenüber -0,100 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 0,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 0,0 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gabather AB Registered Shs

mehr Nachrichten