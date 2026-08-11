Gabriel Aktie
WKN DE: A0NB6E / ISIN: DK0060124691
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11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gabriel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Gabriel lädt voraussichtlich am 26.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass Gabriel im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,05 DKK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 13,80 DKK je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll Gabriel nach der Prognose von 1 Analyst 134,4 Millionen DKK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 128,6 Millionen DKK umgesetzt worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 20,97 DKK, gegenüber 4,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 535,2 Millionen DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 516,0 Millionen DKK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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