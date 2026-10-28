Galapagos Aktie
WKN: A0EAT9 / ISIN: BE0003818359
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Galapagos legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Galapagos stellt voraussichtlich am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,718 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -3,070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,5 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 90,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 71,2 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,188 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,87 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 27,9 Millionen EUR, gegenüber 1,11 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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