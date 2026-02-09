Galapagos NV Aktie
WKN DE: A0YGNJ / ISIN: US36315X1019
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Galapagos NV (spons ADRs) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Galapagos NV (spons ADRs) wird sich voraussichtlich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,204 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,410 USD je Aktie erzielt worden.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 80,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 77,8 Millionen USD aus.
Die Prognosen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -5,172 USD, gegenüber 1,21 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 308,3 Millionen USD im Vergleich zu 298,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Galapagos NV (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Galapagos NV (spons. ADRs)
|28,20
|0,71%
