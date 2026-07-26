Erste Schätzungen: Galapagos NV (spons ADRs) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Galapagos NV (spons ADRs) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Galapagos NV (spons ADRs) für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,823 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,810 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 6,2 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 91,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 74,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,503 USD im Vergleich zu 5,50 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 24,2 Millionen USD, gegenüber 1,26 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at