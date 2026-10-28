Galapagos NV Aktie
WKN DE: A0YGNJ / ISIN: US36315X1019
|
28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Galapagos NV (spons ADRs) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Galapagos NV (spons ADRs) lässt sich voraussichtlich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Galapagos NV (spons ADRs) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,832 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 90,98 Prozent auf 7,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,539 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,50 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,26 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Galapagos NV (spons. ADRs)
|
28.10.26
|Erste Schätzungen: Galapagos NV (spons ADRs) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.08.26
|Ausblick: Galapagos NV (spons ADRs) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
26.07.26
|Erste Schätzungen: Galapagos NV (spons ADRs) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Galapagos NV (spons ADRs) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Galapagos NV (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Galapagos NV (spons. ADRs)
|28,40
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.