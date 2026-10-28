Erste Schätzungen: Galapagos NV (spons ADRs) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Galapagos NV (spons ADRs) lässt sich voraussichtlich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Galapagos NV (spons ADRs) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,832 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 90,98 Prozent auf 7,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,539 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,50 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,26 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at