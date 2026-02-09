Galapagos Aktie
WKN: A0EAT9 / ISIN: BE0003818359
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Galapagos präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Galapagos wird voraussichtlich am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,177 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,380 EUR je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Galapagos mit einem Umsatz von insgesamt 67,5 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,66 Prozent verringert.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -4,444 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,12 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 265,7 Millionen EUR, gegenüber 275,7 Millionen EUR im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
