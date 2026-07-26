Erste Schätzungen: Galapagos präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Galapagos wird voraussichtlich am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Galapagos im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,700 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,600 EUR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 91,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,3 Millionen EUR gegenüber 65,3 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,003 EUR aus. Im Vorjahr waren 4,87 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 20,8 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 1,11 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at