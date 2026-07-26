Galapagos Aktie
WKN: A0EAT9 / ISIN: BE0003818359
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26.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Galapagos präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Galapagos wird voraussichtlich am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Galapagos im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,700 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,600 EUR je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 91,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,3 Millionen EUR gegenüber 65,3 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,003 EUR aus. Im Vorjahr waren 4,87 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 20,8 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 1,11 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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