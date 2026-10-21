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WKN DE: A2P381 / ISIN: CA36352H1001

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Galiano Gold stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Galiano Gold präsentiert in der voraussichtlich am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,120 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Galiano Gold ein EPS von -0,210 CAD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 175,9 Millionen USD für Galiano Gold, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 157,3 Millionen CAD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,528 USD je Aktie, gegenüber -0,150 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 664,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 625,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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