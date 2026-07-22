Galiano Gold Aktie
WKN DE: A2P381 / ISIN: CA36352H1001
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Galiano Gold stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Galiano Gold präsentiert in der voraussichtlich am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,095 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Galiano Gold noch 0,100 CAD je Aktie eingenommen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 144,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 134,7 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,548 USD, gegenüber -0,150 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 650,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 625,7 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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