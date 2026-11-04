Gambling.com Group Aktie
WKN DE: A3CVT3 / ISIN: JE00BL970N11
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04.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gamblingcom Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Gamblingcom Group lädt voraussichtlich am 19.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,083 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.
Gamblingcom Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,105 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,930 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 165,3 Millionen USD, gegenüber 165,5 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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