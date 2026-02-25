Erste Schätzungen: Gamblingcom Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gamblingcom Group stellt voraussichtlich am 12.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,182 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 31,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 46,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 35,3 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,673 USD je Aktie, gegenüber 0,850 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 165,7 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 127,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

