Gambling.com Group Aktie

Gambling.com Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVT3 / ISIN: JE00BL970N11

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Gamblingcom Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gamblingcom Group stellt voraussichtlich am 12.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,182 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 31,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 46,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 35,3 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,673 USD je Aktie, gegenüber 0,850 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 165,7 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 127,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gambling.com Group Limited Registered Shs

mehr Nachrichten