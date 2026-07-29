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29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Gamblingcom Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Gamblingcom Group öffnet voraussichtlich am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,000 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Gamblingcom Group -0,380 USD je Aktie verloren.

Gamblingcom Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,336 USD im Vergleich zu -0,930 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 165,2 Millionen USD, gegenüber 165,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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