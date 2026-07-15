Erste Schätzungen: Gaming and Leisure Properties legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gaming and Leisure Properties äußert sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,798 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Gaming and Leisure Properties noch ein Gewinn pro Aktie von 0,540 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,52 Prozent auf 428,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Gaming and Leisure Properties noch 394,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,23 USD im Vergleich zu 2,95 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 1,72 Milliarden USD, gegenüber 1,59 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at