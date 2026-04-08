Erste Schätzungen: Gaming and Leisure Properties mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gaming and Leisure Properties wird voraussichtlich am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,763 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Gaming and Leisure Properties noch ein Gewinn pro Aktie von 0,600 USD in den Büchern gestanden.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent auf 417,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 395,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,14 USD im Vergleich zu 2,95 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 1,71 Milliarden USD, gegenüber 1,59 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at